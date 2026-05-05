Repartidor de tortillas pierde el control y causa daños en periférico LEA en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-La mañana de este martes se registró un accidente vial sobre el periférico Luis Echeverría Álvarez, en la ciudad de Saltillo, cuando una camioneta de reparto de tortillas terminó fuera de control y colisionó contra unidades estacionadas.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió alrededor de las 8:00 horas. El conductor, identificado como Ángel González Hernández, de 20 años, circulaba hacia el poniente a bordo de una Chevrolet Tornado.

Al descender el puente ubicado en el cruce con el bulevar Nazario Ortiz Garza, intentó disminuir la velocidad tras la irrupción de otro vehículo en su carril.

La maniobra provocó la pérdida de control de la unidad, que se desvió hacia la lateral, subió a la banqueta y se impactó contra tres camionetas estacionadas: una Toyota Hilux, una GMC Denali y una Nissan Frontier, las cuales se encontraban en el área de una plaza comercial.

A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de cuerpos de emergencia médica. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables y la circulación se vio afectada temporalmente.

Acciones de la autoridad

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo sucedido y coordinar las labores de abanderamiento, ya que la camioneta siniestrada quedó atravesada sobre la vialidad, además de que parte de la mercancía terminó dispersa en el pavimento. Posteriormente, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa para restablecer el flujo vehicular.