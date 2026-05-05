Adolescente encontrado sin vida en Castaños: Ricardo N

CASTAÑOS, COAH.– Un lamentable hecho movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades durante la madrugada de este martes, luego de que un adolescente fuera localizado sin vida en el patio de su domicilio en la colonia California.

El reporte se recibió alrededor de las 03:00 horas a través del sistema de emergencias 911, indicando un posible caso de suspensión en un domicilio ubicado sobre la calle Campeche.

Al arribar al lugar, elementos de la Policía Municipal tomaron contacto con Mónica N, de 27 años, quien informó que al regresar de su jornada laboral encontró a su hermano, identificado como Ricardo N, de 17 años, en el patio del hogar.

En un intento desesperado por ayudarlo, la mujer lo descolgó y solicitó apoyo inmediato, generando la movilización de paramédicos de Bomberos Voluntarios, quienes tras realizar la valoración confirmaron que el menor ya no contaba con signos vitales.

Ante la situación, el área fue acordonada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

Por su parte, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de evidencias y fijación de la escena, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes darán seguimiento a la investigación en torno a este hecho que enluta a una familia de Castaños.