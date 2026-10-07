Castaños: Yesica Sifuentes promueve la escrituración de propiedades

Castaños, Coah.- A través de la coordinación entre el Gobierno municipal de Castaños, el Gobierno del Estado y Mejora Coahuila, se acercó a las familias un módulo de escrituración para facilitar los procesos relacionados con la certeza jurídica de su patrimonio.

La alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora destacó la importancia de generar este tipo de acciones que permiten a las familias avanzar en la regularización de sus propiedades y contar con mayor seguridad sobre su patrimonio.

Señaló que acercar estos servicios directamente al municipio representa una facilidad para la ciudadanía, particularmente para quienes requieren orientación y acompañamiento para dar certeza legal a sus bienes.

"Es importante que nuestras familias tengan acceso a estos servicios sin necesidad de trasladarse fuera del municipio. Seguiremos trabajando para acercarles las herramientas y apoyos que les permitan tener mayor tranquilidad y seguridad sobre su patrimonio", expresó la edil.

El módulo se realizó mediante la coordinación entre el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno municipal de Castaños y Mejora Coahuila, sumando esfuerzos para atender las necesidades de la población.

De esta manera, el Gobierno municipal refrendó su disposición de continuar gestionando y acercando programas y servicios que representen beneficios directos para las familias de Castaños, fortaleciendo la atención cercana y facilitando el acceso a trámites que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida.