Calle por Cancha reduce riñas entre pandillas en Saltillo

SALTILLO, Coah.- El programa Calle por Cancha ha permitido reducir considerablemente las riñas entre pandillas que se registraban durante los fines de semana en Saltillo, afirmó el alcalde Javier Díaz.

El presidente municipal señaló que el programa se encuentra en su segundo año de operación y que sus resultados serán evaluados en la próxima reunión de seguridad, donde se presentarán los indicadores de los últimos meses.

"Los fines de semana nosotros teníamos hace algunos meses un incremento de peleas, de riñas entre pandillas y con este programa se nos ha disminuido considerablemente ese tipo de incidentes", afirmó.

Díaz explicó que Saltillo fue dividido en cuatro sectores para implementar Calle por Cancha. El programa ya ha llegado a tres de ellos y actualmente se analiza en cuál colonia del cuarto sector se realizarán las siguientes actividades.

Para medir los resultados, se revisarán los indicadores correspondientes a los últimos tres o cuatro meses y se compararán con los registrados durante los mismos meses de 2025.

El alcalde indicó que los resultados serán presentados durante la reunión de seguridad del viernes, por lo que evitó adelantar un porcentaje específico sobre la reducción de las riñas.

Díaz destacó que Calle por Cancha no se limita a actividades deportivas, pues también incorpora lectura, talleres en centros comunitarios y otras expresiones culturales y artísticas.

Señaló que estas acciones han permitido acercar nuevas alternativas a personas vinculadas con pandillas que anteriormente no tenían acceso a este tipo de actividades.

De acuerdo con el alcalde, algunos participantes han encontrado en estos espacios una oportunidad para continuar sus estudios o, en el caso de quienes ya concluyeron su formación, comenzar la búsqueda de empleo.

"Eso les ha abierto la posibilidad de buscar continuar los estudios o aquellos que habían terminado estudios poder empezar a buscar algún tipo de empleo", señaló.

En materia deportiva, actualmente varios equipos entrenan basquetbol en plazas públicas, principalmente en canchas que han sido intervenidas con apoyo de Harrison Barnes.

El municipio también contempla realizar torneos entre barrios, sectores y colonias para promover la convivencia entre habitantes de diferentes zonas de Saltillo.

Díaz llamó a la población a cuidar las instalaciones deportivas rehabilitadas con recursos públicos, al señalar que su conservación requiere la participación de los propios saltillenses.

"Lo que tenemos que es trabajar entre todas y todos es que los mismos saltillenses cuidemos los espacios públicos, las instalaciones y podamos tenerlas siempre del mejor nivel posible", afirmó.