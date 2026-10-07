Coahuila albergará el Foro Automatch 2027 para la industria automotriz

SALTILLO, COAH.- Coahuila será sede del Foro Automatch Coahuila 2027, encuentro que buscará fortalecer la proveeduría de la industria automotriz y manufacturera mediante la vinculación entre compradores, proveedores, tecnología y nuevas oportunidades de negocio.

El evento se realizará los días 10 y 11 de marzo de 2027 en el Centro Cultural Universitario de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), campus Arteaga, y es impulsado por la Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria (AMDM), el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila y el gobierno del estado.

La primera edición contempla más de 150 encuentros de negocios previamente programados y una zona de exhibición con alrededor de 80 empresas especializadas en maquinaria, equipamiento, tecnología y procesos de manufactura avanzada.

El foro estará integrado por tres componentes: una exposición especializada, un programa de conferencias y talleres sobre innovación, tecnología y desarrollo de proveedores, así como reuniones de negocios B2B entre compradores y empresas capaces de atender necesidades específicas de las cadenas de suministro.

La intención es que los contactos generados durante el encuentro puedan traducirse posteriormente en cotizaciones, contratos, ampliaciones de operaciones y nuevas inversiones.

La elección de Coahuila como sede está relacionada con el peso de la entidad en la industria automotriz nacional. Durante el primer semestre de 2026, el estado produjo 10 mil 76 millones de dólares en autopartes, cifra equivalente a 15.8 % de la producción nacional.

En ese mismo periodo, Coahuila captó 221 millones de dólares de inversión extranjera directa para el sector de autopartes. A esta actividad se suma la presencia de armadoras, proveedores especializados y una amplia base de empresas manufactureras y metalmecánicas.

Automatch también buscará aprovechar la reorganización de las cadenas de suministro para ampliar la proveeduría nacional y regional, así como identificar componentes, procesos y tecnologías que actualmente son importados.

Entre los temas que formarán parte del encuentro se encuentran la electromovilidad, automatización, digitalización, manufactura avanzada y los cambios derivados de la integración comercial de Norteamérica.

En la presentación participaron representantes de la AMDM, el Clúster de la Industria Automotriz de Coahuila, Pro Coahuila, la Industria Nacional de Autopartes, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Saltillo, la UAdeC y autoridades municipales y estatales.

Con el foro, los organizadores buscan generar nuevas relaciones comerciales y fortalecer la integración de empresas locales y regionales con compradores de mayor escala.