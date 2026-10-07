DIF Municipal de San Buenaventura ofrece mastografías gratuitas para mujeres

San Buenaventura, Coah. - En el marco del Mes Rosa y como parte de las acciones de concientización para la detección oportuna del cáncer de mama, el Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del DIF Municipal, invita a las mujeres del municipio a participar en la Campaña Gratuita de Mastografías que se realizará el próximo 27 de octubre.

La presidenta honoraria del DIF Municipal, Niria Isabel Ayala Mata, destacó la importancia de que las mujeres aprovechen este beneficio, ya que la detección temprana es fundamental para prevenir complicaciones y aumentar las posibilidades de un tratamiento exitoso.

Las interesadas deberán realizar su registro previo en las oficinas del DIF Municipal, en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 3:00 p.m..

Como parte de las actividades de sensibilización y promoción de la salud, también se llevarán a cabo pláticas informativas sobre la prevención del cáncer de mama en diferentes sectores del municipio:

* Viernes 9 de octubre, 10:00 a.m., Salón DIF.

* Lunes 12 de octubre, 5:30 p.m., Techado de la colonia Benito Juárez.

* Martes 13 de octubre, 5:30 p.m., Plaza de la colonia Lindavista.

El alcalde Javier Flores Rodríguez reiteró el compromiso de la Administración Municipal de trabajar en coordinación con las instituciones de salud para acercar servicios preventivos a las familias de San Buenaventura y fortalecer la cultura del autocuidado.