Sari Pérez Cantú entrega herramientas para el panteón en Frontera

Frontera, Coah. - Para facilitar el trabajo de quienes todos los días mantienen en buenas condiciones los espacios públicos de Frontera, la alcaldesa Sari Pérez Cantú entregó herramientas y utensilios al personal del Panteón Municipal Dolores, con la encomienda de trabajar desde ahora para dejarlo listo para el 1 y 2 de noviembre.

Durante su visita al camposanto de la colonia Occidental, Sari Pérez Cantú convivió con los trabajadores y reconoció el esfuerzo que realizan a diario. La alcaldesa destacó que contar con equipo adecuado no solo facilita sus labores, sino que permite avanzar con mayor rapidez y atender mejor las necesidades del panteón.

Sari señaló que las cuadrillas trabajarán a marchas forzadas durante las próximas semanas para que las familias encuentren un panteón limpio, ordenado y digno durante el Día de Muertos. Además, las labores de limpieza son importantes para retirar recipientes y objetos donde pueda acumularse agua y evitar posibles criaderos del mosquito transmisor del dengue.

La edil llevó a cabo la entrega de las herramientas nuevas necesarias para desempeñar las labores de limpieza y mantenimiento.

La alcaldesa reiteró que mantendrá un acompañamiento cercano a los trabajadores y que continuará gestionando las herramientas que necesiten para desempeñar mejor su labor. "Lo que se ofrezca, tratamos de invertir en la mejor herramienta también para ustedes", expresó al reconocer su compromiso con Frontera.

En la entrega estuvieron presentes Roberto Mauricio, coordinador de Parques y Jardines, así como el profesor Ignacio Ortegón de Recursos Humanos y Francisco Rodríguez, encargado del panteón. Con estas acciones, Sari Pérez Cantú impulsa un trabajo preventivo que busca que el camposanto esté en las mejores condiciones para recibir a las familias y, al mismo tiempo, contribuir al cuidado de su salud.