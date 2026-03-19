Sanciones contra dueño de animales que deambulan por las calles

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Fomento Agropecuario anunció que interpondrá sanciones contra el propietario de varios animales que deambulan libremente en la colonia Aviación y sectores aledaños, al representar un riesgo para la población y automovilistas.

El titular de la dependencia, Ricardo Rodríguez, informó que se trata de marranos y vacas que han sido vistos de manera recurrente en la vía pública, incluso sobre el libramiento Carlos Salinas de Gortari, lo que incrementa la posibilidad de accidentes.

Explicó que, además de generar riesgos viales, los animales han causado molestias entre los vecinos, ya que rompen bolsas de basura en busca de alimento, afectando la limpieza de la zona.

"Se le han hecho citatorios y visitas; es una persona terca y hay que tomar acciones legales y más firmes, apoyándonos con el área jurídica del municipio", señaló el funcionario.

Detalló que durante una inspección en el predio del propietario se detectó la presencia de varios marranos sueltos, así como vacas lecheras sin resguardo adecuado, situación que ha derivado en constantes reportes ciudadanos.

El tema cobró relevancia durante el fin de semana, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observa a un marrano de gran tamaño tirando un bote de basura para alimentarse, lo que generó reacciones entre usuarios, entre asombro y burlas.

Ante este panorama, la autoridad municipal reiteró que se aplicarán multas y medidas legales para obligar al dueño a mantener a sus animales en un espacio seguro, evitando así riesgos para la comunidad.