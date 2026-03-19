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Coahuila

Incertidumbre en la frontera ganadera afecta a productores en Coahuila

Los precios del ganado en el mercado estadounidense son considerablemente más altos que en México, lo que agrava la situación económica de los productores locales.

Por Azucena Tenorio - 19 marzo, 2026 - 05:50 p.m.
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      FRONTERA, COAHUILA.- El coordinador de Desarrollo Rural en la Región Centro, Juan Antonio Velasco Lozano, señaló que continúan las afectaciones para los productores ganaderos debido a la incertidumbre en la exportación de ganado hacia Estados Unidos.

      Explicó que, aunque el estado ha cumplido con todos los requisitos sanitarios y administrativos solicitados por autoridades estadounidenses, el proceso de reapertura aún no se concreta, lo que mantiene en pausa la comercialización internacional.

      "El estado ha estado en contacto con los encargados en Estados Unidos; todo lo que han solicitado se ha aplicado en Coahuila y estamos listos para empezar a exportar nuevamente", indicó.

       

      Detalló que los corrales de exportación en Acuña y Piedras Negras ya se encuentran preparados para reanudar operaciones en cuanto se autorice la apertura de la frontera ganadera.

      No obstante, Velasco Lozano reconoció que los productores enfrentan pérdidas económicas, ya que el ganado alcanza mejores precios en el mercado estadounidense que en el nacional.

      "Siempre hay merma, porque el ganado que se vende en Estados Unidos tiene mayor valor que el que se comercializa en México. Sí ha habido afectaciones económicas al no poder colocar los becerros", puntualizó.

       

      Como ejemplo, mencionó que actualmente un becerro de aproximadamente 200 kilogramos se vende en México en alrededor de 80 pesos por kilo, mientras que en Estados Unidos puede alcanzar hasta 140 dólares, lo que representa una diferencia significativa en los ingresos para los ganaderos de la región.

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