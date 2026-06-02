Escuela Primaria Ferrocarriles de Frontera conquista campeonato U12

FRONTERA, COAHUILA.- Con una emotiva recepción por parte de alumnos, maestros y padres de familia, las integrantes del equipo de fútbol bandera de la Escuela Primaria Ferrocarriles de Frontera fueron reconocidas tras conquistar el campeonato nacional de la categoría U12, representando a Coahuila frente a equipos de todo el país.

Las jóvenes deportistas arribaron al plantel entre porras, aplausos y muestras de cariño luego de imponerse a los mejores equipos escolares de México. El entrenador y profesor de Educación Física, Javier Amaya, destacó que el proyecto comenzó apenas hace tres meses con la etapa municipal.

"Fue un conjunto entre el talento de las niñas y la fortuna de que yo conozco un poquito de este deporte para poder salir adelante en cada una de las etapas", comentó.

El camino al campeonato inició con el torneo municipal, continuó en la fase estatal donde terminaron invictas y culminó en la competencia nacional celebrada en la Ciudad de México. En la fase de grupos enfrentaron a Chihuahua, Morelos y Tlaxcala para posteriormente avanzar a las rondas eliminatorias.

Durante el torneo disputaron seis encuentros. En cuartos de final vencieron a Aguascalientes, en semifinales superaron a Tamaulipas y en la gran final derrotaron a Baja California con marcador de 13-6 para quedarse con el título nacional.

Amaya resaltó que Monclova y la Región Centro de Coahuila se han convertido en una importante cantera de talento para esta disciplina. "Monclova y la región están haciendo un potencial enorme en el estado, entonces hemos tenido buenos resultados en diferentes edades", señaló.

El campeonato tuvo además una dedicatoria especial para una alumna de la institución que falleció meses atrás en un accidente ocurrido en la colonia Occidental. "Sí, totalmente el triunfo siempre fue para ella", expresó el entrenador.