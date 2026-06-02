Luis Arizpe Jiménez: inversión en México enfrenta retos por polarización política

SALTILLO, COAH.- El empresario Luis Arizpe Jiménez, vicepresidente de Arca Continental, señaló que la polarización política, la falta de justicia y la incertidumbre para la inversión son algunos de los principales obstáculos que enfrenta actualmente México.

El dirigente empresarial señaló que el país requiere fortalecer el Estado de derecho para generar confianza entre la ciudadanía y los inversionistas, además de promover un ambiente de paz y armonía que permita impulsar el desarrollo económico.

"Necesitamos tener un país donde haya justicia adecuada a las circunstancias que vivimos. Cuando existe justicia y se establecen precedentes claros, también se genera un mejor comportamiento en toda la sociedad porque hay consecuencias", expresó Arizpe.

De igual manera, consideró que la confrontación política ha ocupado gran parte de la agenda pública durante los últimos meses, situación que, dijo, ha contribuido a profundizar la división entre distintos sectores de la población.

"Necesitamos hacer entre todos un pacto de paz y armonía. Es lo que requiere el país para crecer, atraer inversiones y generar certidumbre. No podemos permanecer únicamente observando conflictos políticos, con partidos enfrentados y defendiendo sus propios intereses", señaló.

Luis Arizpe indicó que la polarización tiene diversas causas, entre ellas la percepción de que en muchos casos no se aplica la justicia de manera efectiva, lo que genera inconformidad social y desconfianza en las instituciones.

Asimismo, advirtió que la certeza jurídica es un elemento fundamental para el crecimiento económico, ya que la inversión difícilmente llega a entornos donde prevalece la incertidumbre.

"Un país donde no se invierte no crece. Además, a partir de la aprobación del llamado Plan C también se ha generado desconfianza en algunos sectores para invertir", comentó.

El líder empresarial insistió en que corresponde a las autoridades encabezar los esfuerzos para construir condiciones de estabilidad y confianza, con el objetivo de favorecer el desarrollo económico y social del país.