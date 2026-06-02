Cinco niños de Frontera destacan en la Olimpiada del Conocimiento Infantil

Frontera, Coah.- Cinco niñas y niños de Frontera obtuvieron un destacado resultado en la Olimpiada del Conocimiento Infantil, al posicionarse entre los mejores alumnos de sexto grado de Coahuila y asegurar su pase a la etapa nacional de esta competencia académica.

Acompañados por docentes, directivos, supervisores escolares y padres de familia, los estudiantes recibieron un reconocimiento por su esfuerzo, dedicación y desempeño académico durante el proceso de evaluación.

Los alumnos galardonados son: Rogelio Nicolás Villalobos Mireles, de la Escuela Primaria Vicente Guerrero; Karol Nicole Flores Martínez y Eric Jonathan Medina García, de la Escuela Primaria José Vasconcelos; Santiago García Contreras, de la Escuela Primaria Ferrocarriles Nacionales; y Sofía Medina Barrera, de la Escuela Primaria Venustiano Carranza.

El proceso de selección inició con la participación de más de 54 mil estudiantes en todo el estado y alrededor de 7 mil en la Región Centro. De los 20 alumnos que avanzaron a la etapa nacional, cinco pertenecen a instituciones educativas de Frontera.