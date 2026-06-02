Cobran utilidades y saturan bancos

SALTILLO, Coahuila.- Decenas de extrabajadores de General Motors acudieron durante los últimos días a diversas sucursales bancarias en Saltillo para hacer efectivo el cobro de sus utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2025, provocando largas filas y una notable concentración de personas. De acuerdo con testimonios recabados entre los beneficiarios, las cantidades entregadas este año presentan un incremento respecto a las recibidas en 2025. Aunque los exempleados evitaron revelar cifras específicas, coincidieron en que el pago fue superior al del año pasado. La mayor afluencia se ha registrado en la sucursal de Scotiabank ubicada en el Bulevar Francisco Coss, donde desde el inicio de la semana fue necesario implementar una fila única para agilizar la atención y evitar afectaciones al resto de los usuarios. Se prevé que el movimiento continúe durante los próximos días, al menos hasta el viernes.

Recientemente, la titular de la Secretaría del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, informó que el reparto de utilidades en la entidad registraría un aumento aproximado del 10 % durante este año. Esta prestación representaría una derrama económica cercana a los 2 mil 750 millones de pesos. Cabe recordar que en enero de 2026 la armadora anunció un reajuste laboral que afectó a cerca de mil 500 trabajadores adscritos al segundo turno de producción. Sin embargo, al haber laborado durante todo 2025, conservaron su derecho a participar en el reparto de utilidades correspondiente a ese periodo.