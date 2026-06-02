Javier Flores Rodríguez supervisa avances en iluminación de Unidad Deportiva

San Buenaventura, Coah. - Como parte de las acciones para mejorar los espacios públicos y fomentar la práctica deportiva, el alcalde Javier Flores Rodríguez realizó un recorrido de supervisión en la Unidad Deportiva, donde constató los avances en los trabajos de iluminación de este importante centro de convivencia y actividad física.

Durante la visita, se verificó la correcta instalación de dos lámparas de 500 watts en la cancha de fútbol rápido, lo que permitirá brindar una mejor visibilidad a jóvenes, deportistas y familias que hacen uso de estas instalaciones durante las tardes y noches.

Acompañado por Audón Gutiérrez, director de Alumbrado Público, el edil recibió una explicación detallada sobre el alcance de la nueva infraestructura, destacando los beneficios que ofrecerá para la realización de entrenamientos, encuentros deportivos y torneos nocturnos en condiciones más seguras y adecuadas.

Al recorrido también se sumaron Abdiel Castellanos, regidor de Deportes, y Javier Cano, director de Deportes, quienes señalaron que la mejora en la iluminación responde a una petición constante de los usuarios de la unidad deportiva y contribuirá a incrementar la participación en actividades recreativas y competencias deportivas.

Las autoridades coincidieron en que estos trabajos fortalecen la infraestructura deportiva del municipio y generan espacios más seguros y funcionales para la convivencia de niños, jóvenes y adultos.