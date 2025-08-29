Padres y maestros embellecen planteles educativos en San Buenaventura

Con gran entusiasmo, el presidente municipal, Javier Flores Rodríguez, continúa impulsando las tareas de limpieza en las instituciones educativas de San Buenaventura, previo al arranque del nuevo ciclo escolar.

Padres de familia y maestros se han sumado de manera activa al embellecimiento de los planteles, refrendando su compromiso con la educación de niñas, niños y jóvenes.

"El apoyo y la participación ciudadana son la clave para mantener nuestras escuelas en condiciones dignas; es un gusto poder saludar, presentarme y ponerme a disposición de los maestros en esta jornada de colaboración", expresó el edil juvenil.

Los brigadistas de Mejora Coahuila, encabezados por Mariarosa Iglesias, junto al equipo de chaleco verde, realizaron labores de barrido, deshierbe e incluso trabajos de pintura, contribuyendo al mejoramiento integral de los espacios educativos.