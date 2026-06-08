MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Sra. Estela Falcón García, madre del ingeniero Héctor Miguel García Falcón "Gachupín", expresó su orgullo y satisfacción al favorecerle los resultados de la elección a su hijo como diputado local por el Distrito 06 en el Congreso del Estado de Coahuila.

"Mi hijo es un hombre íntegro, que sabe respetar al pueblo", afirmó con emoción al destacar las cualidades humanas y profesionales del legislador electo.

Falcón García señaló que el resultado obtenido es fruto de una campaña intensa y cercana a la ciudadanía. "Me siento muy orgullosa, él hizo una gran campaña en todo el Distrito 06, trabajaron mucho y aquí estamos celebrándolo", comentó, subrayando que el triunfo es bien merecido por el esfuerzo realizado.

La madre del diputado electo resaltó los valores con los que fue formado desde el hogar. "El ingeniero es muy respetuoso, de muchos valores; yo lo formé junto con mi esposo. Es un gran ser humano, por lo cual no hay duda de que a Múzquiz, a este distrito y a Coahuila le va a ir bien con él en el Congreso del Estado", expresó.

Asimismo, destacó la nobleza y la calidad humana de García Falcón "Gachupín", asegurando que su desempeño legislativo estará marcado por la honestidad y el compromiso con la sociedad. "Es una persona muy noble y con grandes, grandes valores", reiteró.

¿Qué declaró Estela Falcón García sobre su hijo?

De esta manera, la madre del candidato electo compartió su sentir tras la jornada electoral del pasado 7 de junio, resultados a favor de su hijo, quien ahora representará al Distrito 06 en el Congreso local, con la encomienda de trabajar por el bienestar de la ciudadanía y fortalecer la confianza depositada en su proyecto político.