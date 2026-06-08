Cómputo en Coahuila: IEC confirma resultados del PREP

SALTILLO, COAH.- El Presidente del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Óscar Daniel Rodríguez, informó que será la mañana del miércoles cuando inicien formalmente las sesiones de cómputo en los 16 comités distritales electorales del estado, procedimiento mediante el cual se obtendrán los resultados oficiales de la elección.

Cómputo electoral en Coahuila

El funcionario explicó que los cómputos representan la etapa formal de validación de los votos emitidos durante la jornada electoral y, aunque son los resultados definitivos a nivel distrital, históricamente suelen coincidir con las cifras que previamente arroja el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).

Señaló que la expectativa es que los resultados oficiales mantengan una tendencia muy similar a la observada en el PREP, como ha ocurrido en procesos anteriores, aunque reconoció que durante esta etapa los partidos políticos tienen la oportunidad de revisar las actas y desarrollar estrategias para la defensa de sus sufragios.

Impugnaciones y análisis de irregularidades

Rodríguez también se refirió a los señalamientos realizados por algunos actores políticos sobre presuntas irregularidades ocurridas fuera de los centros de votación y explicó que, en caso de presentarse impugnaciones, tal y como lo ha advertido el Partido Morena, éstas deberán seguir la ruta jurídica establecida por la legislación electoral.

Detalló que la primera instancia encargada de analizar y resolver cualquier controversia relacionada con la elección es el Tribunal Electoral local. Posteriormente, si alguna de las partes decide inconformarse con la resolución emitida, el asunto podría ser llevado ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, en una última instancia, ante la Sala Superior.

El presidente del IEC destacó que en cualquier proceso de impugnación resulta fundamental el análisis del criterio de determinancia, es decir, valorar si las irregularidades denunciadas tienen la capacidad de modificar el resultado de la elección.

En ese contexto, indicó que la diferencia registrada entre el primer y el segundo lugar ronda actualmente los 20 puntos porcentuales, situación que, a su juicio, complica que una eventual impugnación pueda alterar el resultado final de la contienda.

Finalmente, subrayó que serán las autoridades jurisdiccionales las encargadas de valorar los argumentos y pruebas que eventualmente se presenten, por lo que corresponderá a los tribunales emitir la resolución definitiva sobre cualquier controversia derivada del proceso electoral.