La clave para ganar una elección es contar con candidatos de calidad.

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - El subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández, aseguró que la clave para salir avante en una elección es contar con buenos gobiernos y candidatos de calidad, como el del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Señaló que esa fórmula ha permitido consolidar victorias importantes en el reciente proceso electoral. Tobías Hernández subrayó que en Múzquiz se obtuvo un triunfo contundente, logrando ganar en todas las casillas. 'Esa es la receta, ser los mejores', expresó al destacar que el resultado refleja la confianza ciudadana en el trabajo realizado por la actual administración estatal.

El funcionario enfatizó que el distrito consiguió un 'carro completo' al obtener las 16 diputaciones locales, lo que atribuyó al liderazgo de Jiménez Salinas, a quien calificó como el gobernador mejor evaluado del país y un referente del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Asimismo, resaltó que estos resultados son muestra del respaldo ciudadano hacia un gobierno que ha sabido responder a las necesidades de la población, consolidando la estructura política en la Región Carbonífera y fortaleciendo la presencia del PRI en el estado.

Finalmente, Tobías Hernández señaló que lo que sigue ahora es continuar trabajando en el servicio público, mantener la unidad dentro del partido y reforzar la estructura rumbo a las próximas elecciones, con el objetivo de seguir cosechando triunfos en beneficio de la ciudadanía.