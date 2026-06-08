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Coahuila

Luis Fernando Santos celebra triunfo del PRI en Múzquiz: gran aceptación ciudadana

El candidato Héctor Miguel García Falcón logró una victoria significativa, destacando la participación ciudadana en esta elección, que fue mayor que en procesos anteriores.

Por Teresa Muñoz - 08 junio, 2026 - 03:46 p.m.
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      Gracias al esfuerzo conjunto de la estructura partidista, los sectores y organizaciones, se logró el propósito, dijo

      MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. El dirigente del comité municipal del PRI, licenciado Luis Fernando Santos Flores, aseguró que los resultados favorables hacia su candidato fueron producto de una campaña extensa y de mucho trabajo.

      Señaló que, durante los 30 días de actividades se observó una gran aceptación por parte de la ciudadanía, lo que finalmente se reflejó en las urnas.

      Santos Flores reconoció que, como en toda elección, existió cierto nerviosismo al momento de la jornada, pero destacó que la satisfacción es plena al comprobar que lo vivido en campaña se tradujo en el resultado electoral. "La verdad que fueron 30 días de mucho trabajo, observamos muy buena aceptación de la gente y el resultado se dejó venir", expresó.

      Características de la elección en Múzquiz

      El dirigente priista subrayó que esta elección tuvo características distintas a otros procesos, pues la participación ciudadana fue mayor. Comparó la jornada en Múzquiz con las elecciones de alcaldes, donde la asistencia suele ser más amplia y con mayor apasionamiento.

      Asimismo, resaltó que el triunfo alcanzado por el candidato Héctor Miguel García Falcón es una realidad gracias al esfuerzo conjunto de la estructura partidista, los sectores y organizaciones, así como de la sociedad civil que se sumó al proyecto.

      Agradecimientos y futuro del PRI

      Finalmente, Santos Flores dirigió un mensaje de agradecimiento a todas las personas que hicieron posible la victoria. Reconoció el trabajo del equipo y la confianza de la ciudadanía, asegurando que este resultado fortalece al partido y abre paso a nuevos retos en el Congreso del Estado de Coahuila.

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