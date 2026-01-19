Estudiantes de Frontera cuentan con nuevo servicio de Estudiabús

FRONTERA, COAHUILA.- Este lunes arrancó el servicio del Estudiabús en el municipio de Frontera, con el objetivo de apoyar a alrededor de 250 alumnos, cifra que podría incrementarse conforme se vayan sumando más estudiantes al programa.

El director de Educación, Félix Rodríguez Ramos, destacó que este servicio representa una alternativa importante para los jóvenes que no cuentan con los recursos necesarios para cubrir el costo del traslado a las universidades ubicadas en Monclova. Señaló que actualmente la Presidencia Municipal cuenta con dos unidades y que, por indicaciones de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, se autorizó la renta de un camión más para fortalecer el servicio.

"Yo creo que es una gran alternativa para los estudiantes que no tienen la manera de pagar trasladarse a las universidades de Monclova. La Presidencia Municipal cuenta con dos unidades y la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú nos ha hecho la indicación de que se rente un camión más", expresó.

Las unidades realizan su recorrido desde el Conalep Frontera hacia la colonia Sierrita, Occidental, zona centro, Borja y de la calle Libertad con destino a Monclova, en distintos horarios para facilitar el traslado de los estudiantes. Asimismo, la misma ruta se utiliza para llevar a alumnos del Cecytec Frontera, mientras que por la noche se mantiene el servicio para recoger a quienes cursan el turno vespertino.