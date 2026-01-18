Estudiantes de Frontera cuentan con transporte gratuito

Frontera, Coah.- El Gobierno Municipal de Frontera puso nuevamente en marcha, a partir de este lunes, el programa 'EstudiaBús con Orden y Rumbo', un servicio de transporte totalmente gratuito dirigido a las y los estudiantes del municipio, con el propósito de apoyar la economía familiar y facilitar el acceso a la educación.

Este programa es impulsado por la alcaldesa Sari Pérez Cantú, quien ha reiterado que generar condiciones para que las y los jóvenes continúen con su formación académica es una prioridad. A través de esta acción, se atiende una de las principales necesidades de la comunidad estudiantil: contar con un traslado seguro, puntual y sin costo hacia sus centros educativos.

El director de Educación Municipal, profesor Félix Alejandro Rodríguez Ramos, informó que el 'EstudiaBús con Orden y Rumbo' beneficia actualmente a alrededor de 250 alumnas y alumnos, quienes diariamente utilizan este servicio para llegar a sus escuelas, consolidándose como un apoyo directo y constante para la juventud fronterense.

El recorrido del turno matutino inicia a las 5:50 de la mañana en Conalep Frontera, continúa a las 6:10 en la plaza de la colonia La Sierrita, 6:17 en la plaza de la colonia Occidental, 6:25 en la plaza de la colonia Guadalupe Borja y 6:30 frente al banco HSBC, desde donde se traslada a las y los estudiantes a sus respectivos planteles.

El 'EstudiaBús con Orden y Rumbo' tiene como destino instituciones como Cruz Roja, FIME, FCA y la Preparatoria Ladislao Farías Campos. Asimismo, se mantiene activo el recorrido del turno nocturno, con salida a las 10:00 de la noche desde FCA y FIME, refrendando el compromiso del Gobierno Municipal de Frontera con la educación y el futuro de su juventud.