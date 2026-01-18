Fiscalía investiga fraude en servicios de remodelación en Monclova

La Fiscalía General del Estado investiga un presunto fraude relacionado con servicios de remodelación y supuesta prestación de servicios de arquitectura, en el que las víctimas habrían sufrido pérdidas económicas de hasta 500 mil pesos, informó el delegado regional de la Fiscalía.

El delegado Miguel Ángel Medina confirmó que existe una carpeta de investigación abierta, la cual se encuentra en etapa de integración, debido a que no se trata de un caso aislado, sino de una problemática en la que habría varias personas afectadas y posibles responsables. "Tenemos conocimiento de que hay múltiples víctimas y que los montos de afectación patrimonial pueden alcanzar hasta medio millón de pesos por caso, por lo que se está analizando con detalle cada denuncia", señaló.

Explicó que entre las irregularidades detectadas se encuentra el posible uso ilegítimo o ilegal de una especialidad profesional, ya que una de las líneas de investigación apunta a que los presuntos responsables se ostentaban como arquitectos para obtener recursos de particulares, principalmente para obras de remodelación y mejoras en viviendas.

El funcionario detalló que a partir del próximo lunes se estará recibiendo a más personas que aseguran haber sido afectadas, con el fin de robustecer la investigación y determinar el alcance real del daño. Asimismo, indicó que existen varias denuncias relacionadas con hechos similares, por lo que no se descarta que el número de víctimas pueda incrementarse conforme avancen las diligencias.

El delegado precisó que la persona señalada en las denuncias es originaria de Monclova, aunque evitó proporcionar mayores datos por tratarse de una investigación en curso. Finalmente, la Fiscalía hizo un llamado a la ciudadanía que haya contratado este tipo de servicios y considere haber sido víctima de fraude, a que presente su denuncia formal, ya que la acumulación de casos permitirá establecer responsabilidades penales conforme a derecho.