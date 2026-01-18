Víctor Leija promueve el hermanamiento de Cuatro Ciénegas con Leiro, Galicia

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la proyección internacional y generar oportunidades de desarrollo sustentable, el municipio de Cuatro Ciénegas, Coahuila, avanza en un proceso de hermanamiento con Leiro, localidad de la comunidad autónoma de Galicia, España, enfocado en el intercambio cultural, educativo y turístico.

El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija, informó que el primer encuentro con autoridades de Leiro se llevó a cabo en agosto de 2025, cuando sostuvo una reunión con el alcalde de ese municipio y senador español, José Francisco Fernández Pérez. En dicho acercamiento se destacaron las similitudes y potencialidades que comparten ambos territorios, como la cultura, la sustentabilidad, la conservación de la naturaleza, el patrimonio histórico y la vitivinicultura.

El edil señaló que este hermanamiento representa una oportunidad para dar mayor visibilidad internacional a ambos municipios y facilitar el acceso a apoyos y financiamientos para proyectos sustentables, incluso a través de organismos internacionales como el Banco Mundial. Como parte de los acuerdos iniciales, se determinó la creación de una comisión conjunta que se encargará de definir proyectos piloto que servirán como base del convenio formal.

"La firma oficial del hermanamiento está prevista para realizarse en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebrará en Madrid. Acudiré al evento este próximo 22 de enero para continuar con las gestiones", dijo el alcalde Víctor Leija Vega.

Finalmente, ambos municipios acordaron avanzar de manera gradual mediante un calendario de reuniones y actividades que incluirá intercambios culturales, técnicos y educativos, así como la posible vinculación con programas universitarios.