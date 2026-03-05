Estudiantes de San Buenaventura participan en Congreso 300 Pa´ Delante

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – Estudiantes de San Buenaventura participaron en el Congreso 300 Pa´ Delante, donde tuvieron la oportunidad de escuchar y convivir con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, en un espacio de formación y liderazgo juvenil impulsado por Inspira Coahuila y su presidenta honoraria Paola Rodríguez López.

El alcalde de San Buenaventura, Javier Flores Rodríguez, destacó que este tipo de programas tienen un alto impacto en la formación de las nuevas generaciones, ya que permiten motivar y fortalecer a los jóvenes para que se preparen y participen activamente en la sociedad.

"Cuando la juventud se prepara y participa, Coahuila avanza con fuerza", expresó el edil al reconocer la importancia de abrir espacios donde los estudiantes puedan inspirarse y desarrollar su liderazgo.

Al evento asistieron jóvenes sambonenses, entre ellos universitarios de la Escuela Normal de Monclova y de otras instituciones educativas de la región, quienes coincidieron en que fue una experiencia enriquecedora al escuchar testimonios y estrategias para convertirse en líderes con visión de futuro.

Durante su participación como expositor, el gobernador Manolo Jiménez presentó una propuesta basada en cinco puntos fundamentales para alcanzar el éxito en la vida profesional, social e incluso política. Entre los aspectos más destacados mencionó la importancia de valorar el nombre y apellido, fortalecer la identidad de ser coahuilense, establecer metas claras y rodearse de un equipo de amigos y colaboradores que compartan el mismo horizonte para trascender.

Los estudiantes señalaron que este tipo de encuentros los motiva a seguir preparándose y a participar activamente en la construcción de un mejor futuro para Coahuila. Además del compromiso que hizo el Gobernador Manolo Jiménez con los alcaldes de la región para alcanzar becas nacionales e internacionales.