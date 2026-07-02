La discapacidad no frenó sus sueños; se gradúan alumnos del CAM 13

Más que una graduación, una lección de vida: 18 alumnos del Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 13 "Jorge Jaime Contreras Méndez" celebraron mucho más que el fin de un ciclo escolar: festejaron el resultado de años de esfuerzo, perseverancia y la convicción de que no existen barreras cuando hay voluntad, apoyo y oportunidades.

Cada diploma entregado representó una historia distinta. Detrás de cada alumno hubo desafíos superados, metas alcanzadas y familias que nunca dejaron de creer.

La importancia de la ceremonia

La ceremonia se convirtió en un recordatorio de que la discapacidad no define los límites de una persona, sino la fortaleza con la que enfrenta cada reto.

El acto académico se realizó en la Sala de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), donde se graduaron 18 alumnos de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y formación laboral, quienes concluyeron con éxito una importante etapa de su desarrollo educativo.

A la ceremonia asistieron la supervisora de la Zona Escolar 202, Irma Leticia Medina San Miguel, y la directora del CAM No. 13, Dulce Isabel Rosales Hernández, acompañadas por el personal docente, administrativo y de apoyo, quienes han formado parte del crecimiento académico y personal de cada uno de los estudiantes.

Un momento significativo

Como padrino de generación participó Eleazar Castellano Rodríguez, director del Adulto Mayor del Ayuntamiento, quien acompañó a los graduados en uno de los momentos más significativos de su vida escolar.

Durante la ceremonia prevaleció un ambiente de orgullo y esperanza. Los aplausos de familiares, maestros e invitados reconocieron no solamente el término de un ciclo académico, sino el ejemplo de vida que representan estos jóvenes y niños, quienes demostraron que la inclusión abre caminos y que la educación transforma realidades.

Más que una ceremonia de graduación, el evento dejó un mensaje que conmovió a los asistentes: cuando existen oportunidades, acompañamiento y amor, los sueños dejan de parecer imposibles.

Los 18 graduados del CAM No. 13 hoy concluyen una etapa, pero también comienzan otra llena de nuevos retos. Su historia confirma que el esfuerzo siempre encuentra recompensa y que, sin importar las circunstancias, sí se puede.