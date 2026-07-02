Se unen en oración por la salud del profesor monclovense Jesús Peña Betancourt en Ocampo

OCAMPO, COAH.– La comunidad educativa de la Escuela Primaria Emiliano Zapata, turno vespertino, en el municipio de Ocampo, se mantiene unida en oración por la salud del profesor Jesús Peña Betancourt, docente originario de Monclova, quien se desempeña como director del plantel y fue reportado como delicado de salud.

A través de mensajes dirigidos a alumnos, padres de familia, maestros y personal escolar, la llamada "familia vespertina" convocó a mantener una cadena de oración para pedir por su pronta recuperación.

"Los invito a que nos unamos en oración por la salud de nuestro director, el profesor Jesús. Pidamos con mucha fe que Dios lo fortalezca y le conceda una pronta recuperación", señala uno de los mensajes difundidos entre la comunidad escolar.

La importancia de la oración en la comunidad educativa

En la oración compartida, los integrantes del plantel encomiendan la salud del docente a Dios, pidiendo que le conceda fortaleza, paz y esperanza, que extienda su mano sanadora sobre él, alivie su enfermedad y, si es su voluntad, le conceda una pronta recuperación.

La preocupación por el estado de salud del profesor ha fortalecido la solidaridad entre quienes forman parte de la institución.

En un segundo mensaje, la comunidad reiteró el llamado a no dejar de orar al informar que el director continúa muy delicado de salud.

"Sigamos unidos en oración por nuestro querido profesor Jesús, quien continúa muy delicado de salud. Pidamos con mucha fe a Dios Padre que derrame sobre él su amor y misericordia, le conceda fortaleza y, si es su voluntad, el don de la salud", expresa el comunicado.

Mensajes de apoyo y solidaridad

Además de las plegarias por el director, la comunidad educativa pidió mantener presentes en sus oraciones a su familia, para que encuentren paz, esperanza y fortaleza durante estos momentos difíciles.

Las muestras de afecto y solidaridad reflejan el aprecio que alumnos, padres de familia, docentes y personal de la Escuela Primaria Emiliano Zapata sienten por el profesor monclovense Jesús Peña Betancourt, mientras permanecen con la esperanza de recibir noticias favorables sobre su evolución.