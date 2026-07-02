Roberto Carlos elogia la seguridad de Saltillo: "Aquí se puede caminar con tranquilidad"

SALTILLO, COAH.– El exfutbolista brasileño Roberto Carlos destacó el clima de seguridad que, aseguró, prevalece en Saltillo, al señalar que durante su visita pudo recorrer la ciudad con tranquilidad, una condición que dijo desear para Brasil.

El campeón del mundo en Corea-Japón 2002 afirmó que la capital coahuilense ofrece un entorno donde las personas pueden transitar sin temor, por lo que felicitó a las autoridades responsables de la seguridad.

"Aquí puedes ir tranquilo por la calle con tu teléfono y tu reloj; no hay secuestros. Hay muchísima seguridad, una cosa increíble. Quiero felicitar a quienes controlan la ciudad y también al gobernador. Vengo de un país donde hay mucha inseguridad y aquí llego súper tranquilo", expresó.

Añadió que espera que esa experiencia sea conocida en Brasil.

"Ojalá esas imágenes y esas palabras lleguen a nuestro gobierno para que vean lo que es vivir con tranquilidad y que también nosotros podamos tener una vida segura dentro y fuera de casa", dijo.

Durante su visita, Roberto Carlos agradeció el recibimiento de la afición y destacó las muestras de cariño que recibió durante una convivencia con seguidores.

"He venido lo más rápido posible. Tenemos mucho trabajo con la FIFA, pero organizamos esta visita. Estoy feliz de estar aquí; he visto el cariño de la gente, camisetas del Real Madrid, de la Selección de México y de Brasil", comentó.

Sobre el fútbol mexicano, el exjugador del Real Madrid consideró que el país cuenta con una liga sólida, una estructura comparable con la de Europa y una nueva generación de futbolistas con condiciones para competir al más alto nivel.

Señaló, sin embargo, que los altos salarios que ofrece la Liga MX han reducido el interés de los jugadores por emigrar al fútbol europeo.

"Antes se exportaban muchos más jugadores. Hoy tienen contratos importantes y muchos prefieren quedarse. Hay jóvenes con calidad para jugar en Europa y espero que el mercado vuelva a abrirse para los futbolistas mexicanos", afirmó.

También respaldó el trabajo del técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, al señalar que el representativo nacional combina experiencia y juventud para afrontar sus próximos compromisos.

En cuanto a la Selección de Brasil, Roberto Carlos expresó confianza en el plantel al destacar la calidad de jugadores como Vinícius Júnior, Marquinhos, Alisson, Casemiro, Lucas Paquetá y Neymar. Además, aseguró que el equipo cuenta con "el mejor entrenador del mundo", por lo que espera que la escuadra brasileña llegue, al menos, a la final de la próxima Copa del Mundo.