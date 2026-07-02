Gobierno de Coahuila da seguimiento a proyectos de agua potable y drenaje en la Región Carbonífera

SABINAS, COAH.– Con el objetivo de fortalecer las acciones encaminadas a mejorar los servicios de agua potable y drenaje en la Región Carbonífera, el secretario de Gobierno de Coahuila, Óscar Pimentel González, encabezó una reunión de trabajo con autoridades estatales y municipales, así como representantes del Sistema Intermunicipal de Aguas de la Región Carbonífera (SIMARC).

En el encuentro participaron el subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, Francisco Tobías Hernández; el representante de Mejora Coahuila ante el SIMARC, Carlos García Vega; el coordinador regional de Mejora Coahuila en la Región Carbonífera, Federico Quintanilla Riojas, así como funcionarios relacionados con el organismo operador.

Durante la reunión se revisaron los avances de los proyectos de infraestructura que actualmente se ejecutan para fortalecer el abasto de agua potable y mejorar la red de drenaje sanitario, dos temas que forman parte de las prioridades del Gobierno del Estado.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es brindar a la ciudadanía de Sabinas una solución rápida, eficiente y puntual a las necesidades relacionadas con el suministro de agua potable y el funcionamiento del sistema de drenaje, al tratarse de servicios esenciales que inciden directamente en la salud pública, la calidad de vida y el bienestar de las familias.

Como parte de los acuerdos, se estableció realizar una nueva reunión de seguimiento la próxima semana, con el propósito de evaluar los avances alcanzados, revisar el cumplimiento de los compromisos y definir nuevas acciones que permitan acelerar la atención de ambos temas.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con los municipios, el SIMARC y las distintas dependencias involucradas para atender con responsabilidad y prontitud las necesidades de la población en materia de agua potable y drenaje.