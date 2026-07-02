Recuperan al minero 35 en Pasta de Conchos

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- Los trabajos de búsqueda en la mina Pasta de Conchos permitieron este jueves la recuperación del minero número 35, cuyos restos fueron extraídos de una de las lumbreras.

Con esta acción, las brigadas de rescate y los representantes del Mando Unificado continúan con las labores para localizar a los 28 trabajadores que permanecen pendientes de recuperación.

Las autoridades informaron que los trabajos de búsqueda se mantienen de manera permanente como parte del operativo de rescate que se desarrolla en el complejo minero.

Hasta el momento, suman 27 mineros plenamente identificados mediante los procesos forenses correspondientes. De los trabajadores identificados, 25 ya han sido entregados de manera digna a sus respectivas familias, conforme a los protocolos establecidos por las autoridades.

El Mando Unificado reiteró que las labores de recuperación continuarán hasta localizar a la totalidad de los mineros que permanecen al interior de la mina.