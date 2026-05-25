Estudiantes disfrutan de dinámicas en el Domingo de Plaza en San Buenaventura

San Buenaventura, Coah.- El "Domingo de Plaza" se convirtió en un gran festejo cultural dedicado a los estudiantes de San Buenaventura, quienes disfrutaron de dinámicas y concursos inspirados en el popular programa "100 Mexicanos Dijeron".

En representación del alcalde Javier Flores Rodríguez, el profesor José Luis Terrazas felicitó a los jóvenes asistentes y reconoció su entusiasmo, energía y participación durante este evento especial organizado para celebrar el Día del Estudiante.

Participaron alumnos de la Secundaria Andrés S. Viesca, CecyTEC Francisco Coss, CBTA 209 y CEUC, quienes se integraron en equipos para responder preguntas, convivir y demostrar su ingenio con respuestas tan lógicas como ocurrentes, provocando momentos muy divertidos entre el público.

A través del departamento de Turismo, el Ayuntamiento impulsó este concepto diferente dentro de los festejos estudiantiles, logrando reunir a familias y jóvenes en la Plaza Principal para disfrutar de una tarde recreativa y llena de sana convivencia.

Las dinámicas, la participación espontánea y el ambiente festivo hicieron de este "Domingo de Plaza" un evento original, promoviendo desde el Ayuntamiento actividades que fortalecen la convivencia juvenil, el entretenimiento y la participación de estudiantes

en San Buenaventura.