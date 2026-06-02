Saltillo tendrá Clínicas Visión y Vida para mejorar la salud visual de la comunidad

SALTILLO, COAH.- La Fundación Veamos México anunció la construcción de las Clínicas Visión y Vida en la Región Sureste, como parte de un ambicioso proyecto social que contempla la apertura de seis unidades oftalmológicas en la región Sureste de Coahuila, con el objetivo de acercar servicios especializados de salud visual a bajo costo para la población más vulnerable.

El anuncio se realizó durante la ceremonia de colocación de la primera piedra de la clínica que se edificará en la colonia Doctores de Saltillo, evento en el que participaron representantes de la Fundación Veamos México, la Fundación del Empresariado Coahuilense (FEC) y el Club Sertoma Saltillo A.C., organizaciones que impulsan de manera conjunta esta iniciativa de beneficio comunitario.

De acuerdo con los promotores del proyecto, las clínicas estarán distribuidas estratégicamente en distintos sectores de Saltillo para facilitar el acceso a la atención oftalmológica. Las unidades se ubicarán en las colonias Guayulera, Saltillo 2000, Fundadores, Doctores y Zona Centro, además de la clínica proyectada para Ramos Arizpe.

Durante el acto protocolario, los organizadores destacaron que una de las principales metas es reducir las barreras económicas que enfrentan miles de personas para acceder a consultas, diagnósticos y tratamientos relacionados con la salud visual, una problemática que impacta directamente en la calidad de vida, el desempeño escolar y la productividad laboral.

Asimismo, señalaron que las Clínicas Visión y Vida ofrecerán atención profesional con costos accesibles, permitiendo que familias de escasos recursos puedan recibir servicios especializados sin tener que desplazarse grandes distancias o asumir gastos elevados. Representantes de las organizaciones participantes coincidieron en que la detección y atención oportuna de padecimientos visuales es fundamental para prevenir complicaciones que pueden derivar en discapacidad o afectar significativamente el desarrollo personal de quienes las padecen.

El proyecto forma parte de una estrategia de responsabilidad social enfocada en fortalecer el acceso a servicios de salud en comunidades que tradicionalmente han enfrentado limitaciones para recibir atención médica especializada.

Con la construcción de estas seis clínicas, se busca beneficiar a miles de habitantes de Saltillo y Ramos Arizpe, contribuyendo a mejorar su bienestar y calidad de vida a través del cuidado integral de la visión.