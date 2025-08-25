CEAS y autoridades unen esfuerzos por el drenaje en Frontera

Con el objetivo de atender los principales puntos de acumulación de agua en el municipio, el regidor Orlando Plaza y el director de Obras Públicas, Luis González, sostuvieron una reunión de trabajo con el gerente, ingenieros e hidrólogos de la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS).

Durante el encuentro, se abordaron los estudios hídricos e hidráulicos necesarios para dar viabilidad a diversos proyectos de infraestructura pluvial en zonas críticas de la ciudad.

"Hace unos días viajamos a Saltillo para presentar un proyecto que contempla cinco puntos conflictivos en la ciudad, con la intención de que CEAS nos apoye con los estudios de ingeniería y factibilidad", explicó el regidor Orlando Plaza.

El primero de estos puntos a intervenir será en la calle Progreso, en el sector Praderas del Norte, donde actualmente se presenta una acumulación constante de agua en la plaza de La Lagunita, lo que también afecta a la escuela Moisés Asís y a las oficinas de Servicios Primarios.

Plaza señaló que, debido al crecimiento urbano de Frontera, se han incrementado los problemas de inundación y escurrimientos inadecuados. Un caso adicional se registra en la calle Margarito Villanueva, en la colonia Occidental, donde la construcción de un parque deportivo en la administración anterior ha alterado el flujo natural del agua, provocando encharcamientos severos.

"Seguimos trabajando para que, de la mano del gobernador Manolo Jiménez Salinas y de la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú, Frontera tenga orden y rumbo. Nos recibieron con las puertas abiertas y logramos un buen acuerdo", afirmó el funcionario.

Con estos estudios, el municipio busca gestionar recursos y ejecutar obras que resuelvan de fondo los problemas de drenaje pluvial, especialmente en zonas habitacionales afectadas de forma recurrente.