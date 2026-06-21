Abuelita provoca accidente en Eulalio Gutiérrez, Saltillo

SALTILLO, Coahuila.- Un aparatoso accidente vial se registró la mañana de este día en el sector norte de Saltillo, frente al Residencial San Alberto, luego de que una conductora de 73 años provocara un choque al intentar incorporarse al bulevar Eulalio Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer conducía un vehículo Volkswagen Jetta y salió de la calle Célestin Freinet sin respetar la preferencia de paso, impactando a un Chevrolet Aveo que circulaba sobre la vialidad principal.

Tras la colisión, el Aveo perdió el control y terminó montado parcialmente sobre el vehículo responsable y sobre el camellón central. En su trayectoria, derribó una luminaria y estuvo a punto de volcar debido a la fuerza del impacto.

Pese a lo aparatoso del percance y a los daños materiales ocasionados, ninguno de los conductores involucrados resultó con lesiones de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Asimismo, la aseguradora se hizo cargo de la evaluación de los daños materiales y de la atención a los involucrados.