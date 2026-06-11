Eunice Jasso es galardonada en Castaños por su compromiso con la educación

CASTAÑOS, COAHUILA.- El esfuerzo, la solidaridad y el compromiso con la educación llevaron a una joven originaria de Castaños a recibir uno de los reconocimientos estudiantiles más importantes del país. Se trata de Eunice Abigail Jasso López, quien fue distinguida por la Sociedad Mexicana de Ingenieros durante la quinta edición de los Reconocimientos Nacionales al Mérito Estudiantil 2026.

La ceremonia se realizó el pasado 8 de junio en el Palacio Legislativo de San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en la Ciudad de México, donde la estudiante recibió el galardón en la categoría de Acción Social y Solidaridad.

Actualmente, Eunice está por cursar el último semestre de Ingeniería Civil en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), institución donde también ha destacado por su liderazgo y participación en proyectos de apoyo estudiantil.

Para obtener esta distinción nacional, fueron evaluados aspectos como trayectoria académica, liderazgo, innovación, compromiso social y las contribuciones realizadas en beneficio de la comunidad. Como parte de su postulación, presentó evidencia de diversos proyectos desarrollados a lo largo de varios años.

Uno de los programas que más peso tuvo en la evaluación fue una iniciativa de regularización y acompañamiento académico que comenzó durante la pandemia de COVID-19 y que continúa vigente hasta la actualidad. A través de este proyecto, ha brindado apoyo a estudiantes desde nivel preescolar hasta preparatoria en materias como matemáticas, física, química, biología, español, geografía, inglés y francés.

Con el paso de los años, el alcance del programa creció hasta beneficiar también a adultos y profesionistas que buscaban fortalecer conocimientos específicos para mejorar sus oportunidades laborales. Gracias a este acompañamiento, algunos participantes han logrado acreditar materias pendientes, mejorar sus calificaciones, obtener ascensos e incluso incrementar sus ingresos.

Además de su labor educativa, Eunice se desempeñó como presidenta de la Asociación de Foráneos de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL, donde impulsó diversas acciones para apoyar a estudiantes que viven lejos de sus lugares de origen. Entre los beneficios gestionados destacan vales de comida, acceso a becas de Rectoría y de la facultad, así como becas de transporte gratuitas en coordinación con Fundación UANL y Grupo Senda.

Su vocación de servicio también la llevó a participar en labores de apoyo humanitario tras el paso del huracán Otis en Guerrero. Como voluntaria colaboró en la construcción de viviendas de emergencia para familias afectadas en el municipio de Coyuca de Benítez.

Para la joven castañense, este reconocimiento representa no solo un logro personal, sino también un incentivo para continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo educativo y social de las comunidades. "Este reconocimiento es un gran honor y una motivación para seguir trabajando en iniciativas que generen un impacto positivo en la educación y en la vida de las personas que más lo necesitan", expresó.

Con este logro, Eunice Abigail Jasso López pone en alto el nombre de Castaños y demuestra que el talento, la perseverancia y el compromiso social pueden abrir puertas y transformar vidas más allá de las aulas.