CFE ampliará red eléctrica en Monclova para nuevos parques industriales

Ante la proyección de tres parques industriales en la ciudad, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) contempla la ampliación de la red de energía eléctrica en el Libramiento Oriente y Norte de Monclova, con el objetivo de fortalecer la capacidad de distribución y atender la demanda que generará la llegada de nuevas empresas.

El director de Obras Públicas, Juan de Dios Valenciana, informó que, tras sostener reuniones con directivos de la paraestatal, se estableció un plan conjunto para incrementar la infraestructura eléctrica en la ciudad.

Explicó que este proyecto se desarrollará de manera paralela a los planes municipales, con la intención de ir "empatando" el crecimiento industrial con la capacidad de suministro energético. "Se trata de fortalecer las zonas industriales que están creciendo en Monclova, principalmente hacia el norte y oriente de la ciudad, llevando la ampliación de la energía", señaló el funcionario.

Asimismo, destacó que estas acciones no solo beneficiarán a las empresas que se instalen en los futuros parques industriales, sino también a la población en general, al mejorar aspectos como la iluminación, la seguridad y la estabilidad del servicio eléctrico.

Valenciana agregó que el proyecto se perfila para concretarse en 2027, año en el que se prevé contar con la infraestructura necesaria para atender la demanda en los puntos estratégicos donde se desarrollarán entre dos y tres parques industriales.

Finalmente, indicó que será en su momento cuando se den a conocer a detalle estos proyectos, los cuales forman parte de la estrategia para impulsar el crecimiento económico de Monclova y consolidar nuevas inversiones en la región.