AHMSA enfrenta tensiones legales por pagos pendientes de trabajadores

El proceso de concurso mercantil de AHMSA continúa acumulando tensiones legales, principalmente por la creciente presión de trabajadores que reclaman pagos pendientes. De acuerdo con el expediente, siguen integrándose créditos laborales derivados de juicios ya resueltos, incluso con casos donde la empresa no ha cumplido voluntariamente con las sentencias, lo que obliga a su incorporación en la lista de adeudos dentro del proceso.

Uno de los aspectos más relevantes es que estos créditos laborales tienen prioridad legal conforme a la Ley de Concursos Mercantiles, lo que coloca a los trabajadores en primer lugar para recibir pagos, por encima de otros acreedores. Esta situación complica aún más el panorama financiero de la siderúrgica, ya que reduce las posibilidades de cubrir compromisos con proveedores o empresas que también buscan recuperar recursos.

Sin embargo, el movimiento más significativo dentro del expediente lo protagoniza la empresa Solensa S.A. de C.V., la cual promovió un incidente de separación de bienes con el objetivo de recuperar activos que actualmente forman parte de la masa concursal de AHMSA. Este recurso legal fue admitido por el juzgado y podría impactar directamente en la cantidad de bienes disponibles para el pago de acreedores, en caso de resolverse a su favor.

El documento también evidencia que existen disputas sobre el reconocimiento de acreedores, ya que algunas empresas no han sido incluidas formalmente en la lista, mientras que otros continúan promoviendo acciones legales para asegurar su pago. En este contexto, el proceso de AHMSA se mantiene entrampado, con múltiples frentes abiertos y sin una solución definitiva a corto plazo.