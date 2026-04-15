Carlos Villarreal supervisa construcción de YURA en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal, acompañado por Inho Kim, presidente de YURA Planta Monclova, supervisó el avance en la construcción de esta nueva planta industrial, como parte del trabajo coordinado con el gobernador Manolo Jiménez para atraer inversión y generar más empleos en la ciudad.

La instalación de YURA en Monclova representa una inversión de 300 millones de pesos y contempla la creación de más de mil empleos directos hacia 2026, lo que refleja la confianza del sector empresarial en el municipio y fortalece su posición como destino competitivo para el desarrollo de proyectos productivos.

Durante el recorrido, se informó que la empresa iniciará su proceso de contratación a partir del mes de mayo, con una proyección de crecimiento constante que permitirá ampliar su plantilla laboral durante el primer trimestre de 2026, consolidando a Monclova como un punto clave para la inversión industrial.

Estas acciones son resultado de las gestiones coordinadas entre ambos órdenes de gobierno para atraer nuevas fuentes de empleo y fortalecer el desarrollo económico de Monclova. El alcalde Carlos Villarreal destacó: "Seguimos trabajando en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para atraer inversiones que se traduzcan en empleos y mejores oportunidades para nuestras familias. Este tipo de proyectos fortalecen nuestra economía y nos permiten construir un mejor futuro para todos".

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de continuar trabajando en coordinación con el Gobierno del Estado, el sector empresarial y la sociedad, para seguir impulsando el desarrollo económico y la generación de empleo en Monclova.