Monclova recibe el Torneo Estatal Deportivo del SNTSS: más de 400 atletas participan

Monclova, Coah.- Monclova fue nuevamente sede de un importante evento deportivo al recibir el Torneo Estatal Deportivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), encabezado por Anastasio Gómez, secretario general de esta organización sindical, con la participación de más de 400 atletas en las disciplinas de fútbol, básquetbol y voleibol.

Con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este tipo de encuentros fortalecen la proyección deportiva de la ciudad y generan una significativa derrama económica en beneficio de Monclova y la Región Centro-Desierto.

El alcalde Carlos Villarreal estuvo presente en la ceremonia de inauguración, realizada el viernes 13 de febrero, donde dio la bienvenida a las y los participantes y destacó la importancia de que Monclova continúe siendo considerada como sede de competencias estatales que promueven la convivencia y la actividad física.

Durante el fin de semana, el torneo representó un impacto positivo para la economía local, reflejado en mayor ocupación hotelera, consumo en restaurantes y movimiento en comercios y servicios, beneficiando directamente a prestadores de servicios y emprendedores de la región.

Con este evento, Monclova suma ya cinco fines de semana consecutivos con actividad deportiva relevante, consolidándose como referente estatal en la organización de competencias. Los equipos ganadores avanzarán a la fase regional que se celebrará el próximo 10 de marzo en Chihuahua, donde representarán a su delegación.

"Nos da gusto recibir a las y los atletas, así como a sus familias. Estos eventos promueven la actividad física y, al mismo tiempo, fortalecen la economía local al generar movimiento en hoteles, restaurantes y comercios. En coordinación con el gobernador Manolo Jiménez seguimos posicionando a Monclova como sede de eventos deportivos de alcance estatal", señaló el alcalde.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de continuar trabajando en equipo con el Gobierno del Estado para respaldar el deporte y atraer competencias que generen dinamismo económico y proyecten a Monclova como una ciudad preparada para eventos de gran convocatoria.