Monclova busca reactivación económica tras quiebra de AHMSA

Monclova, una de las ciudades más importantes de Coahuila, vive un momento crítico tras la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA). Se calcula que alrededor de 70 mil familias dependían de la empresa, lo que representó casi una de cada tres personas en el municipio.

A pesar de la pérdida de empleos formales (Monclova fue la ciudad con mayor caída laboral en Coahuila en 2025), hay señales de recuperación. El gobierno estatal ha impulsado un plan de diversificación con la llegada de empresas como Dual Borgstena Trim México, que, con una inversión de 9 millones de dólares, generará 880 empleos en el sector automotriz. Además, se han abierto vacantes en logística, servicios financieros y retail, aunque aún no se recuperan por completo los niveles previos.

Por otro lado, es importante destacar que Coahuila es uno de los estados más seguros del país, lo que brinda un entorno más estable para la inversión. Casos como el del Bajío o Yucatán, donde la diversificación transformó las economías locales, sirven de modelo. Con un enfoque público-privado, una apuesta por la innovación y la seguridad del estado, Monclova podría renacer, redefiniendo su futuro económico y generando nuevas oportunidades para sus habitantes.

La región Centro de Coahuila comienza a mostrar señales firmes de recuperación económica tras meses de incertidumbre industrial. Autoridades estatales y municipales, junto con el sector empresarial, impulsan un plan integral que contempla reactivación productiva, atracción de nuevas inversiones.

Uno de los ejes centrales es el proceso de rescate de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), cuya subasta como unidad productiva representa una esperanza clave para miles de trabajadores y sus familias. La reactivación del sector acerero es considerada estratégica para devolver estabilidad económica a la región.

En paralelo, Monclova ha comenzado a diversificar su base productiva. La llegada de la empresa Dual a la ciudad forma parte de los esfuerzos por atraer nuevas industrias y generar empleos formales. El gobierno estatal ha reforzado los incentivos fiscales, la simplificación administrativa y la promoción económica para captar inversión nacional y extranjera. La estrategia busca reducir la dependencia histórica del acero e impulsar sectores como la manufactura ligera, logística, transporte y energías renovables.

Ante los cambios en el entorno industrial, se implementan programas de capacitación técnica y certificaciones laborales en coordinación con universidades y tecnológicos de la región. El objetivo es facilitar la reconversión de trabajadores hacia nuevas áreas productivas y mejorar la competitividad del capital humano local. Asimismo, se promueve la vinculación directa entre empresas y centros educativos para asegurar que la formación responda a las necesidades reales del mercado.

La modernización de parques industriales, el mejoramiento de vialidades y el fortalecimiento del corredor industrial Coahuila–Texas forman parte del plan estratégico. Estas acciones buscan consolidar a Monclova como un punto logístico atractivo dentro del norte del país.

Mientras se consolida la reactivación económica, también se aplican programas de apoyo social, incluyendo empleo temporal, asistencia alimentaria y orientación financiera para familias afectadas por la crisis industrial. La estrategia integral busca no solo reactivar la economía inmediata, sino sentar las bases de un nuevo modelo productivo más diversificado y sostenible para Monclova. La combinación de inversión, seguridad y planeación a mediano plazo perfila a la región como un polo de recuperación industrial en el norte del país.