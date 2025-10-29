Evento Día de Muertos en Panteón El Refugio: catrinas y catrines presentes

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA. – El Ayuntamiento de San Buenaventura, a través del departamento de Educación y Cultura, invita a la comunidad a participar en la noche del jueves en la tradicional celebración cultural 'Alumbrada'.

El profesor Juan José Rivero Franco hizo extensiva la invitación a toda la población para ser parte de este evento que se llevará a cabo hoy jueves 30 de octubre a las 7:00 de la tarde-noche en el Panteón El Refugio.

En el marco de la festividad del Día de Muertos, el evento contará con la participación de funcionarios públicos, estudiantes y ciudadanía en general, quienes se caracterizarán como catrinas y catrines para rendir homenaje a las tradiciones ancestrales de la región.

El camposanto será iluminado con velas y lámparas, simbolizando el camino de los difuntos, en una atmósfera llena de respeto, arte y misticismo. Asimismo, se invita a las familias a decorar las tumbas de sus seres queridos y disfrutar de una noche de convivencia, música y cultura, reafirmando el valor de mantener viva una de las costumbres más entrañables de México.