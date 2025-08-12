Evento 'Café por la Juventud' destaca en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Gobierno Municipal que encabeza el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega realizó el evento "Café por la Juventud", un espacio diseñado para fomentar la participación activa, el diálogo y la cercanía con este importante sector de la población.

La actividad, organizada por PRONNIF Cuatro Ciénegas y el Departamento de Juventud, brindó a las y los jóvenes la oportunidad de expresar sus ideas, inquietudes y propuestas en un ambiente de respeto, atención e inclusión.

Durante el encuentro, se impartió una plática enfocada en temas de interés juvenil, acompañada de dinámicas participativas con preguntas como: ¿Qué te inspira?, ¿Qué deseas cambiar? y ¿Qué quisieras que hubiera en la comunidad para los jóvenes?, Este ejercicio permitió que la juventud compartiera sus perspectivas, planteara soluciones y fortaleciera su conocimiento sobre sus derechos.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que escuchar a las y los jóvenes es fundamental para construir un futuro sólido, y que abrir espacios de diálogo no solo permite conocer sus necesidades, sino también impulsar proyectos que respondan a sus sueños y aspiraciones.

"La juventud es el motor de transformación de Cuatro Ciénegas; por eso, nuestra prioridad es mantenernos cercanos, escucharlos y darles voz en las decisiones que impactan su presente y su futuro", expresó el presidente municipal.

El evento contó con la presencia de la Lic. Ana Arizpe, titular de la Comisión de Juventud, y la Lic. Liz Cantú, directora de PRONNIF Cuatro Ciénegas, quienes refrendaron el compromiso institucional de generar oportunidades y fortalecer el desarrollo integral de la juventud.

Así mismo, la directora de la Juventud, Monserrat Ortega, participó en un encuentro con el gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, en la ciudad de Saltillo, Coahuila, donde se presentó la agenda de actividades por el Día de la Juventud. Representó a las y los jóvenes del municipio, siendo voz de propuestas e impulsora de acciones en beneficio de este sector de la comunidad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir creando espacios de participación activa y cercanía social, donde las y los jóvenes sean protagonistas en el desarrollo de su comunidad.