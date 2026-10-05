FGE asegura drogas y armas en cateos realizados en Monclova

FRONTERA, Coah. - La Fiscalía General del Estado (FGE) ha realizado 67 cateos en lo que va del año en la Región Centro, principalmente en Monclova, Castaños y Frontera, como parte de los operativos contra la distribución de drogas.

Everardo Lazo Chapa, delegado de la FGE en la Región Centro, informó que durante estas acciones se han asegurado personas, armas de fuego y sustancias como marihuana, cristal y cocaína.

Estimó que, en conjunto, se han asegurado entre 17 y 20 kilogramos de diferentes narcóticos durante los operativos realizados en la región. "Estamos sacando de circulación sustancias tóxicas, armas de fuego y asegurando a lo mejor menores que pudieran estar en riesgo", señaló.

El delegado explicó que en algunos de los cateos se ha localizado a menores de edad en domicilios donde se encontraban personas adultas relacionadas con actividades ilícitas. Precisó que, hasta el momento, no se ha establecido que los menores estén directamente involucrados en la comercialización de drogas, sino que han sido encontrados en inmuebles intervenidos por la autoridad.

Ante estos casos, la FGE da vista a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), con el objetivo de que se dé seguimiento a la situación familiar y se determine la medida de protección correspondiente.

Lazo Chapa indicó que cuando los menores pertenecen al mismo núcleo familiar se busca una alternativa de resguardo y atención, mientras que en otros casos se localiza a familiares que puedan hacerse cargo de ellos y brindarles seguimiento. "Damos vista a PRONNIF para que dé seguimiento a los padres de estos menores y que puedan estar atendiendo las necesidades de ellos", explicó.

El funcionario agregó que la FGE mantiene coordinación con PRONNIF y otras autoridades para atender los casos en los que los menores pudieran encontrarse en situación de riesgo.