Jericó Abramo Masso analiza el incremento de participaciones federales en Coahuila

SALTILLO, COAH.- El incremento de 4.7 por ciento en las participaciones federales para Coahuila representa una señal positiva, pero debe analizarse frente al comportamiento de la economía nacional y al escenario financiero que enfrenta el país, consideró el diputado federal Jericó Abramo Masso.

El legislador estimó que México podría alcanzar un crecimiento de entre 1.5 y 1.8 por ciento durante el próximo año, mientras que el desempeño observado en julio y agosto permitiría cerrar el presente ejercicio con una expansión cercana al 1.2 por ciento. "Eso no es malo, se tiene que comparar con la meta de crecimiento del país. Esperemos que el país crezca entre 1.5 y 1.8 por ciento al menos el próximo año", señaló.

Sin embargo, Abramo Masso advirtió que el comportamiento económico debe estar acompañado de una estrategia que permita incrementar los ingresos públicos y fortalecer la hacienda nacional. El diputado cuestionó las políticas de recaudación implementadas por el Gobierno Federal y señaló que, aunque se sostiene que no se están creando nuevos impuestos, sí existen mecanismos que incrementan la presión fiscal sobre determinados sectores. "Están generando políticas de recaudación mucho más agresivas. Se está creando un método de recaudación nuevo que se llama ampliación de base gravable", apuntó.

Explicó que la ampliación de la base gravable puede contribuir a incorporar a pequeños y medianos contribuyentes al sistema formal, pero señaló que los grandes contribuyentes también enfrentan una mayor presión fiscal, incluso en circunstancias en las que registran pérdidas.

Abramo Masso sostuvo que una de las dificultades que enfrenta el Gobierno Federal consiste en determinar primero el nivel de gasto y posteriormente buscar los ingresos necesarios para financiarlo. "Lo que tiene comprometido al Gobierno Federal en este estrés financiero tan grave es que primero planea cuánto va a gastar y luego cuánto va a ingresar", afirmó.

Ante este escenario, planteó la necesidad de fortalecer los mecanismos que permitan ampliar los ingresos sin desincentivar la actividad económica. El legislador destacó que México mantiene ventajas estratégicas en materia de exportaciones, aunque consideró que ese potencial no se ha traducido en un crecimiento suficiente de la formalidad laboral y empresarial.

Como alternativa, el diputado propuso generar incentivos para que las personas que actualmente desarrollan sus actividades dentro de la economía informal puedan incorporarse gradualmente al sistema fiscal y financiero. Entre las medidas planteadas se encuentran estímulos fiscales durante los primeros años de incorporación, además de capacitación y educación financiera que permitan a los nuevos contribuyentes avanzar hacia la bancarización. "Eso se logra con invitaciones y con motivación, no con persecución", enfatizó.

Abramo Masso explicó que una mayor incorporación al sistema financiero permitiría a quienes actualmente permanecen en la informalidad comenzar a construir un historial de crédito y ahorro. A partir de ello, dijo, podrían acceder a financiamientos y posteriormente obtener mejores condiciones para créditos destinados a vivienda, lo que contribuiría a una transición gradual hacia la formalidad económica.