Dan de baja a chófer de Radio Taxi Premier tras acosar a estudiante.

Se confirmaron la baja definitiva de un operador de la línea Radio Taxi Premier, señalado por presunto acoso sexual a una estudiante.

El director de Transporte, Teodoro Flores, informó que la decisión fue tomada por el dirigente de la base, Javier Hernández del Ángel, pese a que no existe una denuncia formal ante la dependencia.

"A nosotros no nos han denunciado nada; nos enteramos por el periódico y redes sociales, pero no ha llegado una queja oficial", explicó el funcionario.

Añadió que se desconoce si el caso fue reportado ante Seguridad Pública o la Fiscalía del Estado.

Flores subrayó la importancia de que las víctimas presenten denuncias formales, ya que las publicaciones en redes sociales o medios informativos no constituyen procedimientos legales.

"Es importante que los usuarios denuncien cualquier situación; de lo contrario, no podemos actuar legalmente", señaló.

El funcionario detalló que, tras dialogar con el dirigente de la base, este optó por la baja del operador. "Yo hablé con él y le preguntaba en qué se basaba si no había denuncia de la usuaria o sus familiares, pero ya tomó esa decisión", indicó.

De acuerdo con el director, este sería el primer caso en el que un chófer es dado de baja por presunto acoso sexual.

Hasta ahora, las quejas contra taxistas habían sido principalmente por cobros indebidos o excesivos, situaciones en las que los operadores suelen ser suspendidos temporalmente y luego reincorporados.

Asimismo, reiteró el llamado a la ciudadanía a denunciar formalmente cualquier abuso o irregularidad en el servicio de transporte.

Denuncia en redes sociales

El caso se dio a conocer a través de redes sociales por una usuaria identificada como Monse, quien relató que alrededor de las 11:30 horas abordó un taxi de Radio Taxi Premier número 81 en la colonia Colinas de Santiago, con destino a su preparatoria.

Durante el trayecto, señaló, el conductor la acosó mediante miradas morbosas, haciéndola sentir incómoda e insegura.

Además, acusó que el operador tomó rutas innecesariamente largas, desviándose por varias calles pese a que el camino era directo.

La joven también denunció que, al intentar reportar lo ocurrido a la base del servicio, la respuesta fue omitir la situación.

"Intentamos reportar la situación, pero nos dijeron que no enseñáramos nada y no hiciéramos nada, lo cual nos parece inaceptable", expresó.

Ante la falta de respuesta, decidió hacer público el caso. "Hoy me pasó a mí, pero esto le puede pasar a cualquier otra joven, estudiante o mujer. Nadie debería sentirse en peligro por usar un servicio de transporte", concluyó.