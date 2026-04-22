San Juan de Sabinas reconoce a sus grandes figuras del boxeo

San Juan de Sabinas vivió una jornada de orgullo deportivo y comunitario con la entrega de reconocimientos a destacados boxeadores del municipio. El evento fue encabezado por el alcalde Óscar Ríos Ramírez y contó con la presencia especial del excampeón mundial de peso medio Marco Antonio "El Veneno" Rubio, quien acompañó a las autoridades en la celebración de las trayectorias que han marcado la historia del boxeo local.

En el acto se otorgaron placas y certificados a figuras que han dejado huella imborrable en la comunidad:

- Raúl Zavala Gutiérrez

- Gabriel Cantera Martell "El Gaby Cantera"

- Felipe Castañeda González "El Zurdo Castañeda"

- Froilán Martínez García "La Pinga"

- Aureliano Espinoza Hernández "El Judas"

- Eleasar Flores Rodríguez "Chalo Flores"

- Jesús Manuel Pérez Escobedo "El Meño"

- Alfredo Cantera Martell

- Eduardo Francisco Ramos Briano "Kid Pancho"

- Octaviano Rosales Gloria

- Simón Martínez Camacho "El Loco"

Asimismo, se reconoció la participación de jóvenes talentos como Emiliano Macías Barrón, Rolando Martínez Casas, Estrella Keren Llamas Mendoza y Ernesto Isaías Torres Arriaga, quienes formaron parte de pláticas motivacionales y combates de exhibición, reforzando el mensaje de prevención de vicios y la importancia del deporte como herramienta de formación.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó que estos reconocimientos no solo celebran la trayectoria deportiva, sino también el liderazgo, la visión y el espíritu altruista de los homenajeados, quienes han contribuido a fortalecer la identidad y el tejido social de San Juan de Sabinas.

Por su parte, "El Veneno" Rubio subrayó el valor de transmitir experiencias a las nuevas generaciones y el compromiso de seguir impulsando el boxeo como disciplina que forma carácter y comunidad.

Con este evento, San Juan de Sabinas reafirma su vocación de apoyar el deporte y reconocer a quienes, dentro y fuera del ring, han sido ejemplo de esfuerzo, disciplina y entrega.