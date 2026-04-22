Motociclista lesionado tras choque en pleno centro de Allende

Allende, Coah. – Un motociclista resultó lesionado la tarde de este lunes tras verse involucrado en un accidente vial tipo choque por alcance, ocurrido en el cruce de las calles Juárez y 5 de Febrero, frente a la plaza principal, en plena zona centro del municipio.

El reporte fue recibido a las 14:41 horas, lo que generó la movilización de elementos de Protección Civil y Bomberos de Allende, quienes acudieron de inmediato al sitio para brindar atención al afectado.

Detalles confirmados

En el percance participó una motocicleta marca Italika, conducida por Leonel Martínez, de 32 años, con domicilio en la calle Arteaga, al poniente, quien fue impactado por una camioneta tipo pick up cuyo conductor no proporcionó datos y se retiró del lugar tras el choque.

Tras la valoración prehospitalaria, el lesionado fue diagnosticado como policontundido, con signos vitales estables, siendo trasladado al IMSS de Allende para una segunda valoración médica. Autoridades exhortaron a los motociclistas a conducir con precaución para evitar este tipo de incidentes.