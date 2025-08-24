Incendio presuntamente provocado obliga evacuación en Soriana

SALTILLO, COAHUILA.- La noche de este sábado, una intensa movilización de cuerpos de auxilio se registró en la tienda Soriana ubicada en el Periférico Luis Echeverría Álvarez y calle 2 de Abril tras el reporte de un incendio en el interior del establecimiento.

Según versiones preliminares, el fuego habría sido iniciado de forma intencional en el pasillo donde se exhibía papel higiénico, propagándose con rapidez e inquietando a clientes y empleados.

Actuando con rapidez, el personal activó el plan de contingencia interno y logró evacuar a aproximadamente 25 trabajadores y 90 clientes que se encontraban dentro del establecimiento.

Al sitio arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron para sofocar el incendio y ventilar el inmueble. Paralelamente, paramédicos del SAMU atendieron a una empleada que sufrió una crisis asmática a consecuencia de la inhalación del humo.

Por su parte, el personal de seguridad de la tienda comentó que ya se han registrado situaciones similares en otras sucursales, donde ladrones habrían provocado incidentes como distracción para sustraer mercancía. Ante esto, no se descarta que el fuego haya sido provocado con ese propósito.

Las autoridades locales siguen indagando las posibles causas, pero no han emitido hasta el momento una confirmación oficial sobre el origen ilícito del incendio.