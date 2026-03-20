Éxito rotundo de la Brigada del Registro Civil en Frontera: más de 3 mil atendidos

FRONTERA, COAHUILA.- Gracias a la incansable gestión de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, la reciente Brigada del Registro Civil en Frontera concluyó con un éxito rotundo, logrando atender a más de 3 mil ciudadanos. Durante dos intensas jornadas, los fronterenses accedieron a trámites esenciales con costos preferenciales, fortaleciendo así la certeza jurídica de sus familias. La edil destacó que este logro es fruto de la suma de voluntades y el compromiso de su administración por acercar los servicios estatales directamente a la gente.

Pérez Cantú expresó su profundo agradecimiento al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, por su total disposición y apoyo para hacer posible este evento. Asimismo, reconoció la labor de la directora del Registro Civil en el estado, Catalina Labastida Pérez, cuya colaboración fue fundamental para agilizar procesos como la expedición de actas de nacimiento a bajo costo, cartas de inexistencia gratuitas y diversas aclaraciones que brindaron tranquilidad a los asistentes.

La alcaldesa también resaltó el papel protagónico del personal de la Presidencia Municipal, quienes trabajaron arduamente para garantizar una atención de calidad y calidez. El equipo se mantuvo al pendiente de las necesidades de la ciudadanía en todo momento, logrando una logística eficiente que permitió procesar el alto volumen de solicitudes de manera ordenada, demostrando que el servicio público de su administración está volcado en el bienestar del pueblo.

Ante la extraordinaria respuesta y el beneficio económico que representó para los bolsillos de las familias, Sari Pérez Cantú informó que ya se encuentra realizando las gestiones necesarias para concretar una segunda edición de esta brigada. La intención de la munícipe es que ningún fronterense se quede sin la oportunidad de regularizar sus documentos de identidad, reafirmando que su gobierno seguirá tocando puertas para traer más programas sociales a la ciudad. Con estas acciones, la administración municipal de Frontera consolida su compromiso con la justicia social y el apoyo directo a los sectores más vulnerables. El éxito de esta jornada no solo se traduce en números, sino en la satisfacción de miles de personas que hoy cuentan con su documentación en regla gracias a una gestión sensible y eficaz que prioriza las necesidades reales de la población fronterense.