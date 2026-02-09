Cuatro Cienegas celebra el Medio Maratón Brilla: Éxito en la comunidad

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.– Como parte del compromiso con el impulso a la actividad deportiva y la promoción de hábitos saludables, se llevó a cabo con gran éxito el Medio Maratón "Cuatro Cienegas Brilla", el cual contó con la participación de atletas locales y visitantes.

El arranque del evento se realizó en el paraje conocido como Playitas, donde desde temprana hora las y los corredores se concentraron para iniciar el recorrido programado.

A lo largo de la jornada, el esfuerzo, la disciplina y el entusiasmo de cada participante marcaron el ritmo desde la salida hasta la meta, en un ambiente de sana competencia y convivencia comunitaria.

El trayecto se desarrolló de manera ordenada y segura, con el acompañamiento de las áreas correspondientes, quienes brindaron apoyo y vigilancia para garantizar la integridad de las y los participantes durante todo el recorrido.

La premiación se llevó a cabo en la plaza principal, donde se reconoció a las y los ganadores de los primeros lugares en las distintas categorías, así como el esfuerzo y dedicación de todas y todos quienes formaron parte de esta experiencia deportiva.

Al respecto, el alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de este tipo de actividades que fomentan la práctica deportiva, los hábitos saludables y el bienestar de la población.

"Eventos como el Medio Maratón Cuatro Cienegas Brilla fortalecen el tejido social, fomentan una vida saludable y proyectan a nuestro municipio como un destino que promueve el deporte y la convivencia familiar", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reconoció que este tipo de eventos son posibles gracias al trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil, lo que se traduce en beneficios directos para la comunidad.

"Este esfuerzo es resultado de la coordinación entre Servicios Turísticos de Coahuila (SERTUCO), el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Turismo y Deportes, y el apoyo fundamental de la Fundación LM, a quienes agradecemos su compromiso con Cuatro Cienegas", señaló.

Finalmente, el Presidente Municipal reiteró que su administración continuará impulsando acciones que promuevan el deporte, una vida saludable y la sana convivencia entre las familias del municipio.