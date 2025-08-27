Alumnos de ejidos reciben apoyo en campaña Mochilatón 2025

Gracias al trabajo en equipo con la Secretaría de la Juventud, Mejora Coahuila y el Ayuntamiento de San Buenaventura, se llevó a cabo con gran éxito la campaña "Mochilatón 2025", logrando una respuesta positiva de la ciudadanía y funcionarios municipales.

El alcalde juvenil Javier Flores Rodríguez reconoció la iniciativa impulsada por el secretario del Instituto Coahuilense de la Juventud (ICOJUVE), Iván Terashima Zamora, con quien acudió al EMSAD del Ejido San Antonio de la Cascada para realizar la entrega de mochilas.

La dinámica contó con excelente participación de los sambonenses, quienes se unieron en apoyo a los alumnos de los ejidos. En coordinación con el Departamento de Fomento Económico, a cargo de Rolando Salas, y la regidora Hetziri Swleyki Ortíz, se trabajó con el objetivo de respaldar a las familias rurales en el regreso a clases.

"Sean bienvenidos al nuevo ciclo escolar. Nos agrada ver su entusiasmo en este nuevo año que inician. Gracias a Iván Terashima por esta iniciativa, y al alcalde Javier Flores" dijo la maestra Geraldina Frías, representante del director del EMSAD.

Por su parte el alcalde juvenil enfatizó "En estas mochilas que empresarios y sociedad civil otorgaron, hay algo más que útiles escolares: llegan cargadas de bendiciones, porque detrás de su entrega hay una comunidad que cree en los alumnos del campo y en sus sueños de emprendimiento".

Durante la colecta se lograron reunir más de 100 mochilas y cuadernos, mismos que serán distribuidos a estudiantes de los ejidos beneficiando a sus familias con apoyos directos en el inicio del ciclo escolar.

Iván Terashima, secretario de ICOJUVE, felicitó al alcalde juvenil Javier Flores Rodríguez y destacó que será un gran aliado de los jóvenes en San Buenaventura, resaltando la atención y enlace de Fomento Económico con la población y funcionarios públicos que respaldan las políticas del gobernador Manolo Jiménez Salinas.